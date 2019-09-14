Малахов забрался в ванну и ответил Собчак. Видео

Журналист и телеведущий Андрей Малахов голым записал видеоответ Ксении Собчак. Ранее «Первый канал» распространил ролик с обнаженной Собчак в ванне, которая звонит по телефону Андрею и хвастает, что получила предложение, от которого не может отказаться.

В исходном ролике Собчак лежит в полной пены ванне и разговаривает по телефону. «Привет. Андрей. Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться, ага. Оно изменит всю мою жизнь», — произносит Собчак в трубку, после чего слышен звук выстрела. После этого телеведущая заливисто хохочет: похоже, ее собеседник застрелился, чему обнаженная красотка искренне радуется.

Собчак может стать ведущей «Пусть говорят» Подробнее

«Скоро на „Первом“», — говорит за кадром диктор.

Внимательные поклонники творчества Собчак уверены, что этот ролик подтверждает бродящие по столице слухи. Говорят, что телеведущая придет работать в шоу «Пусть говорят», которое раньше вел Андрей Малахов. Такое предложение журналистке якобы сделал лично Константин Эрнст. Вот и позвонила героиня ролика Андрею, чтобы убить того наповал таким известием.

Малахов не остался в долгу. Он записал видеоответ. В малаховском ролике известный журналист и популярный телеведущий лежит в ванне, обнимая жену, и звонит кому-то по телефону. Вероятно, Собчак?

«Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», — говорит ведущий в телефон. В этот момент камера дает крупный план: в мыльной пене плавают игрушки.