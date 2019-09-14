Малахов забрался в ванну и ответил Собчак. Видео
В исходном ролике Собчак лежит в полной пены ванне и разговаривает по телефону. «Привет. Андрей. Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться, ага. Оно изменит всю мою жизнь», — произносит Собчак в трубку, после чего слышен звук выстрела. После этого телеведущая заливисто хохочет: похоже, ее собеседник застрелился, чему обнаженная красотка искренне радуется.
Собчак может стать ведущей «Пусть говорят»Подробнее
«Скоро на „Первом“», — говорит за кадром диктор.
Внимательные поклонники творчества Собчак уверены, что этот ролик подтверждает бродящие по столице слухи. Говорят, что телеведущая придет работать в шоу «Пусть говорят», которое раньше вел Андрей Малахов. Такое предложение журналистке якобы сделал лично Константин Эрнст. Вот и позвонила героиня ролика Андрею, чтобы убить того наповал таким известием.
Малахов не остался в долгу. Он записал видеоответ. В малаховском ролике известный журналист и популярный телеведущий лежит в ванне, обнимая жену, и звонит кому-то по телефону. Вероятно, Собчак?
«Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», — говорит ведущий в телефон. В этот момент камера дает крупный план: в мыльной пене плавают игрушки.