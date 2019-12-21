Малахов спел про «Голубой огонек» и попал под критику

Андрей Малахов попал под шквал критики. В своем Instagram он выложил промо-ролик праздничной новогодней программы «Привет, Андрей!». В ролике он спел песенку про «Голубой огонек». Его не поняли.

В исполненной им песне Малахов рассказывает о своем вечернем шоу «Привет, Андрей!», где гости обсудят советские «Голубые огоньки» — новогодние телепередачи на советском телевидении. В студии показали артистов, которые уже много лет на сцене и тоже принимали участие в «Голубых огоньках» СССР. В кадре мелькнули Геннадий Хазанов, Владимир Винрокур, Игорь Николаев, Ефим Шифрин и другие артисты.

В соцсетях раскритиковали вокальные данные ведущего: «Пэвэц», — саркастически заметил один из них. «Бездарность», — отрезал другой.

Пользователи недовольны. что в эфире стало «слишком много Малахова». По словам критиков, каждую субботу они видят одни и те же лица и это им надоело. Некоторые отметили, что на экранах отечественного ТВ творится «жесть».