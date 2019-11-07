Малахов раскрыл детали ссоры с Галкиным и Пугачевой

Известный российский тележурналист Андрей Малахов раскрыл детали своего затяжного конфликта с Галкиным и Пугачевой. По словам Малахова, главная причина ссоры — обидные публикации по поводу звездной четы в его журнале.

В двух словах суть конфликта в том, что Пугачеву раздражают публикации журнала «СтарХит»: некоторые из них, по мнению Примадонны, неэтичны. Ответственность за публикации должен нести главный редактор, то есть Малахов, считает певица.

Супругу поддержал Галкин. Он разразился серией сатирических публикаций, посвященных телеведущему, в своем блоге.

Малахов, в свою очередь, парировал, что он не читает все статьи в своем журнале. Работа главного редактора заключается совсем в ином. По этой причине в издании могут проскакивать обидные для звезд статьи.

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«В лучшем случае я пишу либо разворот, либо колонку для номера. Все! А все думают, что это я все решаю, диктую и пытаюсь кого-то с кем-то рассорить. Люди думают, что Малахов обиделся на Галкина, потому что он занял его место в программе „Сегодня вечером“», — прокомментировал сам ведущий. Его слова привел сайт «Телепрограмма».

По словам Малахова, дошло до того, что Примадонна ему позвонила и накричала, не сдерживая слов и эмоций. После этого телеведущий пытался ей перезвонить, но Пугачева не брала трубку. Последнюю попытку примириться он сделал на Прощеное воскресенье. Праздник решить дело миром не помог.