Малахов покинет пост главреда журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов 1 января 2020 года оставит пост главного редактора журнала StarHit. Бумажная версия издания больше выходить не будет.

«Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой „StarHit. Журнал Андрея Малахова“ исчерпаны», — приводит портал StarHit слова Малахова. Он поблагодарил всю команду издания за работу и заявил, что отныне StarHit будет существовать только в цифровом виде.

Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу Подробнее

Телеведущий добавил, что на флоте капитан покидает судно последним. Он признался, что перед новогодними праздниками «и без того высокий уровень стресса зашкаливает», поэтому три последних бумажных номера журнала StаrНit выпустят без его редактуры.

Первый номер журнала StarHit (тогда он назывался Zephyr) вышел в 2007 году. Малахов с самого начала возглавил редакцию. После ухода из журнала он продолжит свою работу на телевидении в качестве ведущего шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».