Малахов показал вид с балкона элитной квартиры

Ролик снят по случаю 10-летия ирландской музыкальной группы One Direction. Малахов вышел на балкон с пультом и делал вид, будто переключает клипы исполнителей. При этом перед ним открывается вид на перекресток на улице Остоженка у станции метро «Кропоткинская».

Малахов живет в апартаментах в доме № 1/9, построенном в 1926 году с видом на на Кремль и Храм Христа Спасителя, сообщил сайт kp.ru. Общая площадь недвижимости — около 200 квадратных метров. Ради этого телеведущий объединил три квартиры. Апартаменты включают кухню, ванну, спальню, гостиную и мастерскую для занятий живописью. Стоимость элитной недвижимости оценивается в более чем 140 миллионов рублей.

Малахов оформил квартиру в скандинавском стиле, в отделке используется натуральное дерево и камень. Стены выкрашены в светлых тонах.

Ранее бизнесмен Роман Абрамович купил особняк в северном пригороде Тель-Авива. Дом признан самым дорогим в Израиле — 65 миллионов долларов. Площадь участка — около 9,5 тысячи квадратных метров.

Во время самоизоляции вырос спрос на частные дома. Однако и цены тоже стали кусаться.