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    11 августа 2021, 19:18

    Малахов показал любимую игрушку своего сына

    Дарья Морозова

    Ведущий Андрей Малахов показал любимую игрушку своего сына Саши. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Instagram журналиста.

    Обычно знаменитость не рассказывает подробностей о своей семье. Например, его сыну четыре года, но он не появляется на странице Малахова.

    Недавно ведущий сделал исключение и показал игрушку, которую больше всего любит ребенок. Это плюшевый мишка, которого зовут Пух. Малахов уточнил, что его сын, в принципе, любит мягкие игрушки.

    Ранее Малахов жестко раскритиковал поведение футболиста Андрея Аршавина. Он назвал его ублюдком и призвал хотя бы поговорить с бывшей супругой Алисой Казьминой, которая серьезно болеет.

    Мама Казьминой сообщила телеведущему, что Аршавин никак не реагирует на сообщения о болезни экс-жены. На связь он не выходит и никаких действий не предпринимает. Зато сейчас Казьмину морально и финансово поддерживает ее первый муж.