Ведущий Андрей Малахов показал любимую игрушку своего сына Саши. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Instagram журналиста.

Обычно знаменитость не рассказывает подробностей о своей семье. Например, его сыну четыре года, но он не появляется на странице Малахова.

Недавно ведущий сделал исключение и показал игрушку, которую больше всего любит ребенок. Это плюшевый мишка, которого зовут Пух. Малахов уточнил, что его сын, в принципе, любит мягкие игрушки.

Ранее Малахов жестко раскритиковал поведение футболиста Андрея Аршавина. Он назвал его ублюдком и призвал хотя бы поговорить с бывшей супругой Алисой Казьминой, которая серьезно болеет.

Мама Казьминой сообщила телеведущему, что Аршавин никак не реагирует на сообщения о болезни экс-жены. На связь он не выходит и никаких действий не предпринимает. Зато сейчас Казьмину морально и финансово поддерживает ее первый муж.