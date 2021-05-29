Малахов облил водой Маркони в эфире телешоу

У Андрея Малахова в эфире телешоу «Я вижу твой голос» на канале «Россия 1» сдали нервы, и он облил своего коллегу Владимира Маркони водой. Телеведущий не смог сдержаться из-за формата шоу, в котором зрители и звездные гости должны выявить лжецов среди участников.

«Мне обещали, что будет весело. А на деле — нервов больше, чем в „Прямом эфире“. Все-таки ты чувствуешь большую ответственность, когда помогаешь человеку выиграть миллион рублей», — приводит сайт kp.ru слова Малахова.

Телеведущий вышел из себя, когда ему показалось, что Маркони пытался запутать экспертов. Ранее стало известно, что Малахов, который ведет свое шоу на телеканале «Россия 1», в год за свою работу получает 90 миллионов рублей. Об этом пишет Ura.ru. Еще один источник его доходов — это собственное интернет-издание.

В начале мая исследовательский холдинг «Ромир» составил рейтинг доверия россиян к знаменитостям. Андрей Малахов оказался на первом месте в этом списке.