Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры Хлебниковой

Телеведущий Андрей Малахов объявил о начале сбора средств на восстановление квартиры певицы Марины Хлебниковой, чтобы ей было куда возвращаться. Об этом написал Super.ru.

«Дорогие друзья и поклонники Марины Хлебниковой! Если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября 2021 года», — призвал зрителей к благотворительности Малахов.

Марина Хлебникова пострадала из-за пожара в собственной квартире. Есть данные, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Певицу увезли в больницу с ожогами 20% тела. Ее пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

Впервые после случившегося артистка вышла на связь с поклонниками 15 декабря. Она рассказала, что идет на поправку, а ее расположение духа, несмотря на случившееся, остается хорошим. В СМИ появлялась информация, что Хлебникова уже отправилась домой, но ее директор опроверг слухи о выписке из лечебницы.