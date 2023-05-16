Знаменитости 16 мая 2023, 01:27 Малахов назвал теорией заговора попытки найти его в известной рекламе порошка Малахов назвал теорией заговора сообщения об его участии в рекламе порошка Tide

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Пользователи Сети начали распространять сообщения о том, что телеведущий Андрей Малахов якобы снимался в рекламном ролике стирального порошка Tide. Шоумен в своем Telegram-канале назвал подобные заявления «новой теорией заговора» и пошутил, почему могла возникнуть путаница.

Речь идет о ролике, в котором актер Владимир Тишко предлагает россиянам воспользоваться порошком. Именно он произнес получившую популярность фразу «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам».

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«Новый день — новая теория заговора. Даже не знаю, отвечать теперь или подержать интригу?» — написал Андрей Малахов.

В очередном посте он опубликовал комментарий пользовательницы интернета, которая была уверена — именно Малахов снимался в завирусившемся ролике.

«Не снимался. Не сошлись в цене. А они назло взяли двойника», — поиронизировал телеведущий.

Ранее Андрей Малахов стал первым в списке знаменитостей, которым доверяют россияне. В этом перечне он обогнал актера Константина Хабенского и признанного иноагентом ведущего Максима Галкина.