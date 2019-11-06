Малахов назвал сумму гонорара на Первом канале

Телеведущий Андрей Малахов признался сколько получал на Первом канале и сообщил размер своего жалованья на телеканале «Россия 1».

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В интервью своей коллеге и экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак он сообщил, что получал 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) в месяц. Больше него, по словам Малахова, зарабатывают только Владимир Познер и Иван Ургант.

Телеведущий сообщил, что сейчас на телеканале «Россия 1» получает «равносильную» зарплату.

Андрей Малахова ранее был ведущим программ «Большая стирка», «Пять вечеров», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». На канале «Россия 1» у него собственное шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».