  • Малахов назвал сумму гонорара на Первом канале

    06 ноября 2019, 21:22

    Анастасия Кукова

    Телеведущий Андрей Малахов признался сколько получал на Первом канале и сообщил размер своего жалованья на телеканале «Россия 1».
    Малахов назвал сумму гонорара на Первом канале

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    В интервью своей коллеге и экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак он сообщил, что получал 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) в месяц. Больше него, по словам Малахова, зарабатывают только Владимир Познер и Иван Ургант.

    Телеведущий сообщил, что сейчас на телеканале «Россия 1» получает «равносильную» зарплату.

    Андрей Малахова ранее был ведущим программ «Большая стирка», «Пять вечеров», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». На канале «Россия 1» у него собственное шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».