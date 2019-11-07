Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу

Виторган получил 1,8 миллиона рублей за участие в передаче «Прямой эфир». Тогда зрители увидели его первое интервью после рождения дочери.

Малахов назвал сумму гонорара на Первом канале Подробнее

Кроме того, внушительную сумму получил стилист и шоумен Сергей Зверев. В эфире шоу «Привет, Андрей!» он рассказал об усыновленном мальчике. Тогда другие телеканалы предлагали Звереву больше денег, отметил Малахов. Однако стилист в итоге выбрал «Россию-1».

За первый эфир Диане Шурыгиной, прославившейся в 2017 году, после истории с изнасилованием, Малахов заплатил 10 тысяч рублей.

«Я понимаю, когда мы говорим про звезд, но когда это какая-то простая история и телевидение искушает этих людей деньгами, вот это для меня просто глобально непонятно», — объяснил он.

В следующих выпусках программы девушка участвовала бесплатно. Малахов признался, что не любит «торги за героев».