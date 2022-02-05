Малахов напомнил о пятой годовщине первого выпуска с Дианой Шурыгиной

Телеведущий Андрей Малахов напомнил своим подписчикам о том, что пять лет назад вышел первый выпуск передачи «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной. Тогда она пришла на программу с родителями и рассказала, что стала жертвой изнасилования в 2016 году.

Выпуск с Шурыгиной вышел 1 января 2017 года. Но Малахов указал датой 1 февраля.

«Ровно пять лет назад, 1 февраля 2017 года, вышел выпуск про Диану Шурыгину», — написал шоумен у себя в Stories.

Шурыгина заявила о преступлении, когда ей было 16 лет. По ее словам, 1 апреля 2016 года она была на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Там она познакомилась с Сергеем Семеновым. Шурыгина заявила, что молодой человек изнасиловал ее.

В декабре того же года Семенова приговорили к восьми годам колонии строгого режима за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Потом срок сократили до трех лет и трех месяцев. В январе 2018 года стало известно, что его освободят условно-досрочно.