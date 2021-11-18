Малафеев поделился подробностями личной жизни

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев рассказал, что подал на развод со своей супругой Екатериной. Вместе пара была на протяжении девяти лет. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсмена.

Месяцем ранее Екатерина заявила о том, что их семья столкнулась со значительными трудностями. Она отметила, что с супругом они решили разъехаться и сделать перерыв в отношениях, чтобы разобраться в возникшей ситуации. Однако спустя время Малафеев решил не сходиться с супругой.

«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь», — заявил спортсмен.

Многих поклонников разочаровала новость о разводе. Многие посоветовали спортсмену хорошо подумать перед столь серьезным решением.

В последнее время семья спортсмена переживала довольно трудный период. В начале 2021 года Вячеслав Малафеев заболел коронавирусом. А не так давно в Сети распространилась новость, что его несовершеннолетняя дочь получила условный срок за сбыт наркотиков.