Максиму Фадееву предложили преподавать музыку

Продюсер не смог сразу дать ответа. На своей личной странице в Instargam он написал, что не знает, какое решение ему стоит принять. Чтобы разобраться в дилемме, он обратился к своим фантам.

«Решения нет, и не знаю, будет ли. Пока у меня такая внутренняя неопределенность. Но если я решусь, то уже летом буду набирать свой класс», — заявил Фадеев.

Поклонники склонились к тому, что продюсеру стоит принимать положительное решение. Он сможет много научить студентов, так как имеет большой опыт.