07 апреля 2020, 16:23
Максиму Фадееву предложили преподавать музыку
Продюсер Максим Фадеев может сменить работу. Ему поступило предложение от одного московского ВУЗа — преподавать музыку. Об этом написал сайт «Дни.ру».
Продюсер не смог сразу дать ответа. На своей личной странице в Instargam он написал, что не знает, какое решение ему стоит принять. Чтобы разобраться в дилемме, он обратился к своим фантам.
«Решения нет, и не знаю, будет ли. Пока у меня такая внутренняя неопределенность. Но если я решусь, то уже летом буду набирать свой класс», — заявил Фадеев.
Поклонники склонились к тому, что продюсеру стоит принимать положительное решение. Он сможет много научить студентов, так как имеет большой опыт.