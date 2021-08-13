Максима Галкина ужаснула скульптура, которую установят на Болотной площади. Видео

Пародист и шоумен Максим Галкин высказался в своем Instagram о скульптуре Урса Фишера, которую должны временно установить на Болотной площади. Он заявил, что подобная перспектива привела его в ужас. Юморист признался, что не особенно разбирается в современном искусстве, но в этой скульптуре не видит никакого смысла.

Максим Галкин прямо заявил, что изваяние похоже на 12-метровую стопку «не очень аккуратного дерьма». Он подчеркнул, что очень рад, что налогоплательщики деньги на него не давали.

«Это реально отвратительно, мерзко, там нет никого смысла, нет никакого искусств. Почему никто не скажет, что король голый? Такие художники просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за свободой формы», — заявил пародист.

Подписчики были с ним единодушны.

«Тот случай когда автора не понесло, а пронесло», — написал denisklyaver.

Установка инсталляции приурочена к открытию в столице Дома культуры «ГЭС-2», сообщила газета «Коммерсант». Это новый центр современного искусства, который курирует фонд Леонида Михельсона V-A-С. Издание отмечает, что фекальная тема сопровождала изваяние и в США, и в Италии. Причем подобным образом высказывались даже эксперты.

Называется скульптура швейцарца Урса Фишера «Большая глина № 4» (Big Clay # 4). Она выставлялась в Нью-Йорке и Флоренции. Мятые куски глины должны символизировать суть творчества, в процессе которого «автор придает новые свойства как материи, так и миру вокруг».

В 2017 году скульптуру Урса Фишера, изображающую голову певицы Кэти Перри, установили в Нью-Йорке. Доработать по своему желанию ее мог каждый желающий. На лбу изваяния очень быстро появилось самое известно русское матерное слово.