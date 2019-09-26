Максима Аверина оштрафовали за дебош в самолете

Заслуженный артист России Максим Аверин, звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский», устроил пьяный дебош в самолете, летевшем по маршруту Барнаул-Москва. В Шереметьево его вместе с директором передали полицейским.

Аверин возвращался вместе с директором Николаем Кореневым с гастролей. В Барнауле он сыграл спектакль «Там же тогда же».

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Николай Коренев в разговоре с РЕН ТВ опроверг эту информацию. По его словам, Аверин «здоров и работает у себя дома».

Тем не менее, по данным телеканала именно Коренев в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликтную ситуацию. Он громко матерился в салоне самолета и не реагировал на замечания экипажа.

Полицейские составили на Коренева и Аверина административные протоколы о мелком хулиганстве.

Пресс-служба «Аэрофлота» подтвердила «360», что два пассажира бизнес-класса вели себя неподобающе.

«Во время полета два пассажира класса „бизнес“ с внешними признаками алкогольного опьянения грубо нарушали правила поведения на борту воздушного судна. Мужчины вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение по отношению к экипажу и другим пассажирам. Нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников, всячески создавая дискомфорт для других пассажиров рейса. На устные и письменное предупреждения экипажа они не реагировали», — сказано в сообщении.

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Дежурная часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево сообщила «360», что информацию о дебоше на борту воздушного судна им передал командир экипажа.

«В связи с этим к борту прибывающего в аэропорт Шереметьево самолета был направлен наряд транспортной полиции. По прибытии наряда экипаж воздушного судна пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, безадресно выражались нецензурной бранью», — сообщили полицейские.

Оба дебошира были доставлены в дежурную часть, где на одного из них был составлен административный протокол и выписан штраф 500 рублей. Второй задержанный отправлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В Сети уже появилось видео, на котором выпущенный из дежурной части Максим Аверин пытается улизнуть от журналистов и не отвечать на вопросы о случившемся. Разговаривал он с ними грубо.