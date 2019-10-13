Максим Виторган пошутил о свадьбе Собчак и Богомолова

Известный актер отказался говорить о громкой торжественной церемонии своей бывшей супруги. Он не хочет быть очередным человеком, обсуждающим свадьбу телеведущей. Комментаторов и так достаточно.

«Я не из их числа. Я был на свадьбе Ксении Собчак. В смысле, на одной из. У меня есть к этому свое отношение. Оно осталось со мной. А Ксения пошла жить дальше», — рассказал Виторган.

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Однако он отметил, что не смеялся над необычной церемонией. Хотя ранее СМИ утверждали обратное. Его только позабавило проведение парада техники ЖКХ на следующий день после скандального торжества.

Собчак и Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября, и привлекли к себе много внимания со стороны журналистов и поклонников. Пара приехала в Грибоедовский ЗАГС на черном катафалке с надписью: «Пока смерть не разлучит нас». А во время празднования бракосочетания в Музее Москвы невеста станцевала откровенный танец. Виторган в этот день сидел с общим с Собчак сыном Платоном.

Собчак и Виторган расписались в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын Платон. Официально бывшие возлюбленные развелись в июле 2019-го, практически за месяц до нового замужества журналистки.