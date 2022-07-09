МакSим спела с болельщиками «Спартака» на Суперкубке России

Певица МакSим выступила перед матчем на Суперкубке России. Она исполнила песню «Знаешь ли ты» вместе с болельщиками «Спартака». Красно-белые играли против соперников из «Зенита».

Исполнительница вышла на стадион в ярко-розовом платье и расположилась перед трибуной за воротами. Она выступила перед спартаковскими болельщиками. Певица спела песню «Знаешь ли ты», ставную неофициальным гимном футбольного клуба. МакSим подпевали около 30 тысяч фанатов красно-белых. Болельщики «Спартака» заняли половину мест на «Газпром Арене» в Петербурге.

Во время выступления исполнительницы болельщики «Зенита» свистели и скандировали свои кричалки. Они пытались заглушить звук песни, но сделать это у них не получилось.

Игра завершилась победой «Зенита». Команда разгромила «Спартак» со счетом 4:0. Подопечные Сергея Семака стали обладателями Суперкубка России в седьмой раз. Забитыми мячами во время матча отличились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Кассьера.