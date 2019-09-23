МакSим показала внешность младшей дочери

МакSим больше не скрывает Машу, которой в октябре исполнится пять лет. Снимки с дочерью артистка начала публиковать на своей странице в Instagram. Она также объяснила, что на фотографии Маше три года.

Мария родилась в браке певицы с бизнесменом Антоном Петровым. Артистка долгое время не показывала дочь. Отец девочки попросил возлюбленную не показывать девочку общественности. Впрочем, вскоре после рождения Марии Максимова разошлась с Петровым.