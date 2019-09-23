МакSим показала внешность младшей дочери
Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, порадовала поклонников фотографией младшей дочери, которую долгое время скрывала от общественности, сообщил сайт «Дни.ру».
МакSим больше не скрывает Машу, которой в октябре исполнится пять лет. Снимки с дочерью артистка начала публиковать на своей странице в Instagram. Она также объяснила, что на фотографии Маше три года.
Мария родилась в браке певицы с бизнесменом Антоном Петровым. Артистка долгое время не показывала дочь. Отец девочки попросил возлюбленную не показывать девочку общественности. Впрочем, вскоре после рождения Марии Максимова разошлась с Петровым.