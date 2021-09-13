МакSим показала шрамы на шее после искусственной комы

Девять шрамов осталось на теле певицы МакSим от медицинских аппаратов, к которым ее подключали во время комы. Часть следов исполнительница показала телеведущей Ксении Собчак во время интервью для YouTube-канала.

Только на шее у певицы насчитали четыре шрама, которые оставили подключенные аппараты.

«На шее это от ИВЛ. У меня трубка стояла, по сути. от бедра, от паха, проходила через сердце и выходила через шею. Потом же меняли аппарат на ЭКМО, я так понимаю», — пояснила МакSим.

Источник фото: YouTube/ «Осторожно: Собчак»

Присутствовавший на съемке врач, который помогает певице с реабилитацией, пояснил, что следы также оставили подключичный и бедренный катетеры, которые присоединили к исполнительнице, пока она находилась в коме.

«То есть там проводов было очень много», — пояснил он. Сама МакSим не очень рада появившимся на ее теле отметинам, но при этом она подчеркнула, что пока сделать с этим ничего нельзя.

Певица МакSим провела в медикаментозной коме полтора месяца. Ее госпитализировали 19 июня после концерта в Казани, где исполнительница почувствовала себя плохо. Тесты на коронавирус оказались отрицательными, но врачи диагностировали у артистки серьезные поражения легких.

После того, как исполнительница пришла в себя, ее выписали из больницы. Впереди у нее достаточно долгий период восстановления. Когда МакSим планирует возобновить свою деятельность, неизвестно.