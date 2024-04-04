Знаменитости 04 апреля 2024, 12:39 МакSим опубликовала редкие фото в купальнике Певица МакSим показала снимки на яхте в черном купальнике и леопардовой тунике РИА «Новости»

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Певица МакSим поделилась с поклонниками снимками, на которых позирует на яхте в черном купальнике и тунике с леопардовым принтом. Она выложила их в своих социальных сетях.

Звезда рассказала, что отправилась в отпуск вместе с детьми. Она проводит время в Египте в компании своих дочерей: 15-летней Александры и девятилетней Марии.

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МакSим выступает против любых диет. Она старается ограничивать себя в еде не ради внешнего вида, а ради веры. Артистка время от времени посещает монастырь, расположенный у озера Иссык-Куль, практикуя аскетизм.

Недавно она призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости. Психолог Елена Царева рассказала «360», что могло стать причиной болезни исполнительницы.

Певица также опровергла слухи о том, что собирается приостановить свою концертную деятельность и начать петь под фонограмму на корпоративах.