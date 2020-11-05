МакSим объяснила уход со сцены

Музыкальная исполнительница попала в серьезную аварию в 2019 году. Последствия ДТП и сейчас дают о себе знать. Певица восстанавливала здоровье за границей, а потом на родине. Врачи диагностировали у нее серьезные повреждения внутренних органов.

«Я сильно поправилась — на 15 килограммов. Мне нельзя было двигаться. Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Жуткие боли. Я просто не могла выходить на сцену», — призналась МакSим.

Тем не менее авария — не единственная причина у певицы для ухода со сцены. В последние семь лет жизнь МакSим сильно изменилась.

Зимой 2020 года МакSим объявила о приостановке музыкальной карьеры на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем. Однако она и ее концертный директор тогда не поделились подробностями, написал Newinform.