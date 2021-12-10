МакSим наградили «Золотым граммофоном». На сцену она вышла с врачами-реаниматологами

Певица МакSим получила музыкальную премию «Золотой граммофон». На сцену исполнительница вышла вместе со спасшими ее жизнь врачами-реаниматологами.

Торжественная церемония награждения проходила в Государственном Кремлевском дворце. Во время мероприятия ведущий Иван Ургант напомнил, что МакSим долгое время провела в больнице. За жизнь певицы боролись врачи, которым удалось поставить ее на ноги.

«Сейчас позади все плохое, и мы ждем с нетерпением ее возвращения с новыми песнями на эту сцену. И сегодня мы хотели бы вручить ей заслуженный „Золотой граммофон“, потому что ее песня продержалась много недель в хит-параде „Русского Радио“», — сказал Ургант.

Исполнительница получила награду за песню «Спасибо». После выхода на сцену она поблагодарила поклонников за поддержку. Также она почтила память режиссера Вадима Шатрова, который снял ролик на ее песню. Мужчине не удалось вылечиться от ковида.

«Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами», — отметила МакSим.

Певица не смогла сдержать слез после представления медиков. Присутствующие в зале аплодировали врачам стоя.