Лидер группы «Ундервуд» рассказал, что брать с собой на «Нашествие»

Приближается, как его называют организаторы, «главное приключение лета», музыкальный фестиваль «Нашествие». Один из лидеров группы «Ундервуд» Максим Кучеренко рассказал ИА «НСН», что он из года в год берет с собой на фестиваль.

По словам музыканта, он неизменно возит с собой продуктовый набор, который на фестивале не найти.

«Я всегда беру семь вещей: это отваренная гречневая каша, сало, черный хлеб, соль, перец, нож и всегда к „Нашествию“ в это время свежие помидоры. Все удивлены, сыты и счастливы», — поделился Кучеренко.

Организаторы «Нашествия» рассказали, что в этом году фестиваль состоится возле деревни Глазово-2 в округе Серпухов с 30 июля по 1 августа.