Максим Галкин выступил в защиту шихана Куштау

Телеведущий Максим Галкин призвал сохранить уникальный природный объект шихан Куштау, который собирается разработать Башкирская содовая компания. Юморист настаивает, что гору нужно оставить в нетронутом виде.

«Я против агрессии и эскалации конфликта и за уважение сотрудников правопорядка, которые выполняют приказ. Но я не знаю, как бороться за экологию и сохранение историко-культурного ландшафта страны», — написал Галкин в своем аккаунте в Instagram.

Телеведущий также выложил довольно продолжительно видео, в котором объяснил свою позицию и призвал Башкирскую содовую компанию оставить гору Куштау, потому что это «лицо Башкорстостана и лицо страны».

Ранее стало известно, что экоактивисты поставили лагерь на горе Куштау и не дают сотрудникам Башкирской содовой компании вырубить леса, чтобы начать добывать известняк. Столкновения между сотрудниками ЧОП компании и активистами продолжаются несколько дней. Росгвардия и полиция пытается сдерживать обе стороны конфликта.