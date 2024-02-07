Знаменитости 07 февраля 2024, 22:57 Максим Галкин раскритиковал художественный музей в Мельбурне Комик Максим Галкин посмеялся над художественным музеем в Австралии РИА «Новости»

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Телеведущий Максим Галкин* раскритиковал экспозицию старейшего музея Австралии — Национальной галереи Виктории в Мельбурне. Об этом сообщило РИА «Новости».

Комик Максим Галкин* презентовал в своем Instagram** юмористическую видеоэкскурсию по Национальной галерее Виктории, которая расположена в Мельбурне.

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Юмористу не понравилось сочетание предметов классического искусства с современным. В том числе — неоновая надпись, которая соседствует со старинными полотнами.

«Вот здесь некоторый перебор, потому что неоновая надпись дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб», — отметил Галкин*.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев сказал, что шутки Галкина* стали плоскими, а повестка его концертов сузилась до обезьянничанья.

«Яркий пример — Галкин*. Кому он сейчас нужен? Даже в зарубежье стали его концерты отменять. И его повестка сузилась до обезьянничанья по поводу того, что происходит у нас дома», — отметил бывший спортсмен.

Он предположил, что за границей вряд ли смогут оценить шутки российского шоумена, если тот начнет высмеивать ситуацию, происходящую в Израиле.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

**Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.