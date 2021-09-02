Максим Галкин перепутал класс детей, провожая их в школу 1 сентября

Алла Пугачева и Максим Галкин проводили своих детей Лизу и Гарри во второй класс. Компанию им составила дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова. Видео праздничной линейки шоумен опубликовал у себя в Instagram.

Певица в праздничный день оделась во все черное, на голове была шляпа тоже черного цвета. Исключение составил светлый дождевик. Галкин был в черном поло и белой ветровке.

Подъезжая к Первой московской гимназии, комик заметил, что их уже поджидает группа журналистов.

«И в первый класс-то спокойно не пойдешь», — посетовал он.

Гарри тут же громко его поправил.

«Не в первый, а во второй, пап», — напомнил мальчик.

Клавдия ради 1 сентября наряжаться в отличие от Гарри с Лизой не стала и надела белый свитшот и черные узкие брюки. На линейке в гимназии одиннадцатиклассники подняли флаг РФ, прозвучал гимн страны, а после по традиции был дан самый первый звонок.

Первая московская гимназия — школа — партнер МГУ имени Ломоносова. Месяц обучения в этой школе стоит 160 тысяч рублей, отметил Life. То есть за обучение Гарри и Лизы звездная пара в год отдает более трех миллионов рублей.