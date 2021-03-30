Максим Галкин объяснил, почему перестал отвечать на вопросы СМИ

Российский телеведущий Максим Галкин объяснил, почему перестал отвечать на вопросы журналистов. Он отметил, что не желает общаться, написал сайт NEWS.ru.

«Ничего не изменилось. Не хочу. Я ничего не комментирую, потому что мне это не нужно. Могу себе это позволить», — заявил юморист.

Недавно супруга Галкина, певица Алла Пугачева дала понять своим поклонникам, что устала от повышенного внимания к своей персоне. В фан-аккаунте ее детей Лизы и Гарри в Instagram были опубликованы записи, намекающие на то, чтобы знаменитость не тревожили.

Журналист Сергей Соседов высказал мнение, что бешенная популярность Пугачевой возникла не сама собой. Музыкальный критик считает, что своим статусом Примадонна обязана своему второму мужу — режиссеру Александру Стефановичу.

Соседов полагает, что артистка изначально не выделялась на фоне других певиц — Софии Ротару, Эдиты Пьехи, Валентины Толкуновой. Как он считает, популярность Пугачевой пошла вверх благодаря ее экс-супругу. Он отработал на Примадонне технологии пиара.