Максим Фадеев рассказал о состоянии после сердечного приступа

По его словам, после вчерашнего ухудшения здоровья сегодня его состояние стабилизировалось.

Серябкина ответила на сообщение о сердечном приступе Максима Фадеева Подробнее

«Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку. Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось», — написал он и пояснил, что теперь готовится к своему концерту.

В минувший понедельник в СМИ появилась информация о том, что Максиму Фадееву стало плохо. Прибывшие в его загородный дом медики диагностировали у продюсера предынфарктное состояние. От госпитализации Максим Фадеев отказался.

О состоянии продюсера на своей странице в Instagram рассказала его близкий друг певица Ольга Серябкина, выступающая под именем Molly.

Она заявила, что некоторые темы выносить на обсуждение и обозрение публики не стоит.

«Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность — здоровье. Верю, что все будет хорошо», — написала она.