Максим Фадеев раскритиковал блогеров и предложил закрыть «Дом-2»

Поведение блогера Reeflay, на стриме которого умерла Валентина Григорьева, возмутила продюсера Максима Фадеева. Он резко высказался против Стаса Решетняка и призвал «вычислять» подобных людей.

Произошедшую в прямом эфире трагедию Фадеев обсудил с подписчиками в Instagram, опубликовав пост с подписью «Стример-убийца». Действия молодого человека и его аудитории он сравнил с мутацией.

«Это мутация. Я по-другому не могу сказать. <…> Они зависимы этих лайков, комментаторов. <…> Не сомневаюсь, что те, кто смотрит [стримы], такие же больные животные. И их нужно вычислять всех — и тех, кто стримится, и тех, кто их смотрит. И тех, кто участвует в этом», — заявил продюсер.

Подписчики согласились с Фадеевым, оставив множество комментариев в поддержку его позиции.

«Ад пуст. Все черти здесь», — писали под постом. Один из пользователей подчеркнул, что ничего не изменится, «пока будет идти „Дом-2“». С ним согласились и предложили закрыть телепроект. Инициатива понравилась и самому Фадееву, который написал, что «этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери».

Тем временем сам Reeflay уверен, что получит оправдательный приговор по делу о смерти Валентины Григорьевой.