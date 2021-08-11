Максим Фадеев показал фотографию жены

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instagram фотографию своей жены Натальи. Супруга знаменитости не появляется на публике, а ее фотографий почти нет в сети, поэтому пост продюсера удивил поклонников, написали Дни.ру.

Поводом для публикации стал день рождения супруги Фадеева. На фотографии женщина сидит на полу, держа в руках большую корзину с цветами. В подписи к снимку Фадеев поздравил возлюбленную назвав ее своим ангелом.

«С днем рождения Ангел! Навсегда!» — написал продюсер.

Обычно Фадеев не демонстрирует личную жизнь и не выставляет фотографии супруги. Поэтому снимок удивил подписчиков продюсера, а многие даже не поняли, кто на нем изображен. Тем не менее, разобравшись, поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили красоту жены Фадеева и восхитились тем, что супруги сохранили любовь друг к другу за много лет брака.

«Как же круто, когда есть любовь, пронесенная сквозь года», — написали в комментариях к фотографии.