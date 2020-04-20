Максим Фадеев начнет производство коек для больных COVID-19

«Я никогда не афишировал, что у меня есть собственное мебельное производство, но сейчас считаю необходимым внести свой вклад в помощь борьбы с эпидемией, раз есть такая возможность», — сообщил Фадеев.

Он рассказал, что готов в ближайшее время отправить необходимую мебель, а если нужно — и койки для нуждающихся в этом больниц. При этом за это продюсер не просит денег, а только разрешение на работу.

Фадеев рассказал, что на производстве у него было занято около 300 сотрудников, все они сейчас не работают и находятся на вынужденном карантине.

Это не первый случай, когда знаменитости предлагают свою помощь в борьбе с коронавирусом. Так, артистка Елена Воробей на время стала волонтером и начала помогать одиноким пенсионерам. Она регулярно ездит по магазинам и развозит продукты первой необходимости тем, кто в этом нуждается.