    20 апреля 2020, 17:37

    Максим Фадеев начнет производство коек для больных COVID-19

    Эля Данилюк

    Известный продюсер Максим Фадеев решил поддержать врачей и пациентов с COVID-19 — и не просто хештегом или флешмобом, а реальным делом. Он заявил изданию Super, что готов производить больничные койки для зараженных коронавирусом.
    Максим Фадеев начнет производство коек для больных COVID-19

    «Я никогда не афишировал, что у меня есть собственное мебельное производство, но сейчас считаю необходимым внести свой вклад в помощь борьбы с эпидемией, раз есть такая возможность», — сообщил Фадеев.

    Он рассказал, что готов в ближайшее время отправить необходимую мебель, а если нужно — и койки для нуждающихся в этом больниц. При этом за это продюсер не просит денег, а только разрешение на работу.

    Фадеев рассказал, что на производстве у него было занято около 300 сотрудников, все они сейчас не работают и находятся на вынужденном карантине.

    Это не первый случай, когда знаменитости предлагают свою помощь в борьбе с коронавирусом. Так, артистка Елена Воробей на время стала волонтером и начала помогать одиноким пенсионерам. Она регулярно ездит по магазинам и развозит продукты первой необходимости тем, кто в этом нуждается.