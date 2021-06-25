МакSим до сих пор не вывели с ИВЛ

Певица МакSим (Марина Абросимова) до сих пор находится на ИВЛ. Ее представитель заявил, что улучшений нет, состояние стабильное.

«Каких-то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет, для этого должны быть улучшения», — рассказал представитель РИА «Новости».

Тесты на коронавирус были отрицательные. Сейчас их уже не делают, лечение врачи подобрали.

Певица МакSим 16 июня оказалась в больнице с пневмонией и подозрением на коронавирус. Тест показал отрицательный результат, однако 19 июня певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Певицу госпитализировали во время концерта. Девушке резко стало плохо, в клинику она поступила с 40% поражением легких и повышенной температурой до 40 градусов. Девушку было решено перевести в искусственную кому из-за низкого насыщения крови кислородом, сообщало агентство Urа.ru. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Предполагалось, что в коме и на ИВЛ она проведет всего три-четыре дня.

Вслед за певицей была госпитализирована ее генеральный менеджер Маргарита Соколова.