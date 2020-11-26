Максим Аверин объяснил, почему до сих пор не женат

Актеру театра и кино Максиму Аверину исполнилось 45 лет. По его словам, он все еще не обзавелся семьей, потому что Бог пока не поставил перед ним такого испытания. Одиночество мужчину нисколько не смущает.

«Ерунда все это. Это как в анекдоте: прожил человек, нарожал много детей, лежит на смертном одре и говорит: „А пить-то и не хочется“», — пошутил Аверин в эфире программы «Однажды» на телеканале НТВ.

Он добавил, что пока не загадывает по поводу женитьбы. Кроме того, актер совсем не чувствует себя одиноким, так как постоянно находится среди других людей.

«Мне кажется, бог даст. Значит, сейчас он мне это испытание не предоставил. Для меня одиночество — кайф. Я редко бываю один», — признался мужчина.

Аверин подчеркнул, что тоже является живым человеком. которому бывает физически или душевно плохо. При этом актер старается никогда не показывать свое плохое настроение, чтобы его видели успешным.

Максим Аверин 26 ноября празднует 45-летний юбилей. За годы своей творческой деятельности он успел сняться в таких сериалах, как «Глухарь» и «Склифосовский». Также он играл роли в спектаклях «Смешные деньги», «Гамлет», «Доходное место» и многих других.