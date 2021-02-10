Максакова улетела в Киев после скандалов на шоу «Пусть говорят»

Российская певица Мария Максакова улетела в Киев после скандалов, произошедших на шоу «Пусть говорят». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на слова дизайнера Аники Керимовой.

Женщина прибыла на Украину к своему ребенку. В ближайшее время она планирует вернуться в Москву. Исполнительница намерена помириться со своей матерью.

Дизайнер Аника Керимова уверена, что шум вокруг 43-летней звезды заставил ее очень сильно переживать. По словам дизайнера, сейчас Мария переживает крайне тяжелый период.

Напомним, что Максакова стала участницей серии скандалов на телепрограмме «Пусть говорят». Женщина сетовала на то, что не видела в детстве свою мать, ведь та была занята своей карьерой. Она призналась, что была обделена любовью и вниманием. У оперной певицы якобы не получается найти общий язык с родным человеком.

Мария расплакалась в эфире и подчеркнула, что делала все возможное для примирения с матерью, однако ничего путного из этого не вышло.