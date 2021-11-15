Макс Барских стал лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe

Певец Макс Барских стал победителем музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021, получив награду в номинации «Лучший российский исполнитель». На своей странице в Instagram артист поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня. Это наша с вами победа!» — говорится в сообщении.

Конкурентами Макса Барских в борьбе за звание «Лучшего российского исполнителя» по версии MTV Europe стали певицы Муся Тотибадзе и Мари Краймбрери, казахстанский DJ Imanbek (Иманбек Зейкенов) и рэпер Slava Marlow (Артем Готлиб).

Победителями в этой номинации в прошлые годы становились Niletto (Данил Прытков), Maruv (Ана Корсун), Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), Иван Дорн.

В этом году торжественная церемония награждения победителей премии MTV Europe прошла в Будапеште.