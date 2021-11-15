Макс Барских стал лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe
Певец Макс Барских поблагодарил проголосовавших за него после победы на MTV Europe Music Awards 2021
Певец Макс Барских стал победителем музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021, получив награду в номинации «Лучший российский исполнитель». На своей странице в Instagram артист поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.
«Спасибо всем, кто голосовал за меня. Это наша с вами победа!» — говорится в сообщении.
Конкурентами Макса Барских в борьбе за звание «Лучшего российского исполнителя» по версии MTV Europe стали певицы Муся Тотибадзе и Мари Краймбрери, казахстанский DJ Imanbek (Иманбек Зейкенов) и рэпер Slava Marlow (Артем Готлиб).
Победителями в этой номинации в прошлые годы становились Niletto (Данил Прытков), Maruv (Ана Корсун), Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), Иван Дорн.
В этом году торжественная церемония награждения победителей премии MTV Europe прошла в Будапеште.