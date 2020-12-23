Маковецкий объяснил, почему так и не стал отцом

62-летний артист признался, что у него вместе с женой на протяжении долгого времени не было возможности завести ребенка, так как они жили скромно. В результате они вовсе отказались от этой идеи.

«Ну куда? В эту комнату?! Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Ну куда я принесу этого младенца? Так случилось, да. Я не стал эгоистом, не стал требовать у Елены ребенка», — поделился Маковецкий.

Он подчеркнул, что всегда слушался свою жену, поэтому, по его мнению, их брак продлился так долго.

«Судьба так распорядилась. Что ж мне теперь ее стегать нагайкой, эту судьбу?!» — добавил актер.

По данным издания, у жены Маковецкого от предыдущего брака есть сын, которого артист всегда воспринимал как родного. Отмечается, что он очень тепло относится к ребенку своей супруги и у них прекрасные взаимоотношения.