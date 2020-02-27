Маколей Калкин сыграет в «Американской истории ужасов»

Райан Мерфи, сценарист режиссер популярного сериала «Американская история ужасов», поделился со своими подписчиками в Instagram, что в 10-м сезоне появится новый актер, который ранее не состоял в касте. Он добавил видео с именами тех, кто снимется в сериале. Среди них появился Маколей Калкин, главный герой комедии «Один дома».

В новом сезоне, который стартует в сентябре этого года, также примут участие Сара Полсон и Эван Питерс, пропустившие девятый.

Маколей Калкин не снимался в крупных проектах с 2003 года. Самая известная, хоть и не первая, его роль — Кевина Маккаллистера в «Один дома». Она сделала из 10-летнего мальчика самого успешного ребенка того времени. Он пытался показать шоураннерам, что он — не актер одной роли, но что-то пошло не так. И Маколей стал сниматься в не самых лучших картинах.

«Один дома» стал самой кассовой американской комедией своего времени, этот титул у него отнимет только «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» в 2011 году.