Маколей Калкин рассказал о своих отношениях с Майклом Джексоном

Калкин считает, что обвинения исполнителя в совращении детей — несправедливы.

«Со мной он никогда ничего не делал. И я не видел ничего подозрительного», — рассказал актер.

Также он добавил, что непременно бы рассказал, если б увидел что-то неправильное в поведении Майкла Джексона.