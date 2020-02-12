12 февраля 2020, 14:45
Маколей Калкин рассказал о своих отношениях с Майклом Джексоном
Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин рассказал о своей дружбе с поп-исполнителем Майклом Джексоном. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на интервью в Esquire.
Калкин считает, что обвинения исполнителя в совращении детей — несправедливы.
«Со мной он никогда ничего не делал. И я не видел ничего подозрительного», — рассказал актер.
Также он добавил, что непременно бы рассказал, если б увидел что-то неправильное в поведении Майкла Джексона.