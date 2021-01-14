14 января 2021, 16:36
Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из «Один дома 2»
Актер Маколей Калкин поддержал идею вырезать Дональда Трампа из фильма «Один дома 2». Об этом сообщило РИА «Новости».
Он прокомментировал в Twitter пост, в котором пользователь выложил эту сцену с вырезанным из нее Трампом. «Браво!» — написал он. Также актер поддержал петицию, в которой политика предложили заменить на 40-летнего Калкина.
Ранее Telegram отметил канал, который приписывают действующему президенту США Дональду Трампу как мошеннический. Мессенджер разместил предупреждение об этом рядом с названием канала и в графе «описание».