Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из «Один дома 2»

Он прокомментировал в Twitter пост, в котором пользователь выложил эту сцену с вырезанным из нее Трампом. «Браво!» — написал он. Также актер поддержал петицию, в которой политика предложили заменить на 40-летнего Калкина.

Ранее Telegram отметил канал, который приписывают действующему президенту США Дональду Трампу как мошеннический. Мессенджер разместил предупреждение об этом рядом с названием канала и в графе «описание».