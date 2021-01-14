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    14 января 2021, 16:36

    Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из «Один дома 2»

    Дарья Морозова

    Актер Маколей Калкин поддержал идею вырезать Дональда Трампа из фильма «Один дома 2». Об этом сообщило РИА «Новости».

    Он прокомментировал в Twitter пост, в котором пользователь выложил эту сцену с вырезанным из нее Трампом. «Браво!» — написал он. Также актер поддержал петицию, в которой политика предложили заменить на 40-летнего Калкина.

    Ранее Telegram отметил канал, который приписывают действующему президенту США Дональду Трампу как мошеннический. Мессенджер разместил предупреждение об этом рядом с названием канала и в графе «описание».