Макияж дочери стал причиной ссоры Кардашьян и Канье Уэста

Уэст серьезно поговорил с женой, запретив делать их маленькой дочери макияж. Если раньше светская львица слегка подкрашивала дочери лицо, то теперь девочка появляется на публике со взрослым мейкапом. Мать не запрещает ей делать взрослые прически и носить туфли на высоких каблуках. Модель не видит ничего плохого в том, что девочки проявляют интерес к косметике, учатся ее пользоваться и пытаются найти свой стиль.

Канье не разделил мнение супруги. Ярко-алые губы шестилетней дочери вызвали у музыканта гнев. Но его супруга не стала долго спорить. Испугавшись реакции мужа, Ким пообещала запретить Норд пользоваться косметикой.

«На праздники я позволяю ей накрасить губы и брызнуться духами. Но, кажется, у меня теперь проблемы из-за этого, так что больше никакой косметики», — заявила Кардашьян.

Ким и Канье поженились в 2014 году. Они считаются весьма образцовой семейной парой. Для Ким этой уже третий по счету брак. До этого она была в отношениях с продюсером Деймоном Томасом и баскетболистом Крисом Хамфрисом, напомнила Teleprogramma.pro.