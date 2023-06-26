Знаменитости 26 июня 2023, 02:16 Макгрегор впервые заговорил после обвинений в изнасиловании Боец ММА Конор Макрегор впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании РИА «Новости»

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Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор впервые заговорил после выдвинутых против него обвинений в изнасиловании. Он поблагодарил поклонников, принявших в данной ситуации его сторону, написал TMZ.

«Благодарю всех за поддержку, я ценю это», — сказал спортсмен.

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Макгрегор не собирается оставлять спортивную карьеру. В ближайшем будущем он намерен вернуться на ринг.

Макгрегора обвиняют в изнасиловании женщины на финальной игре Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Вместо судебного разбирательства пострадавшая добивается урегулирования с НБА и спортсменом.

Боец отверг обвинения, назвав их ложными. НБА заявила, что сейчас работает с командой, чтобы собрать побольше информации.

Ранее сообщалось, что в сентябре запланирован поединок ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора с американцем Майклом Чендлером. Последний бой Макгрегора состоялся летом 2021 года на турнире UFC 264, в котором он уступил американцу Дастину Порье. Во время поединка ирландец сломал ногу.