26 июня 2023, 02:16
Макгрегор впервые заговорил после обвинений в изнасиловании
Боец ММА Конор Макрегор впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор впервые заговорил после выдвинутых против него обвинений в изнасиловании. Он поблагодарил поклонников, принявших в данной ситуации его сторону, написал TMZ.
«Благодарю всех за поддержку, я ценю это», — сказал спортсмен.
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Макгрегор не собирается оставлять спортивную карьеру. В ближайшем будущем он намерен вернуться на ринг.
Макгрегора обвиняют в изнасиловании женщины на финальной игре Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Вместо судебного разбирательства пострадавшая добивается урегулирования с НБА и спортсменом.
Боец отверг обвинения, назвав их ложными. НБА заявила, что сейчас работает с командой, чтобы собрать побольше информации.
Ранее сообщалось, что в сентябре запланирован поединок ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора с американцем Майклом Чендлером. Последний бой Макгрегора состоялся летом 2021 года на турнире UFC 264, в котором он уступил американцу Дастину Порье. Во время поединка ирландец сломал ногу.
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