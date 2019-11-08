Макгрегор прошел тест на отцовство

Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прошел тест ДНК. Исследование понадобилось, чтобы наконец подтвердить или снять с бойца окончательно подозрения в его супружеской неверности.

Как сообщило ирландское издание Independent.ie, ранее о возможном отцовстве Макгрегора заявила родившая два года назад дочку 26-летняя Терри Мюррей. Результаты исследования установили: вероятность, что Макгрегор отец девочки, нулевая.

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Таким образом, со спортсмена сняты подозрения в супружеской неверности. А вот Мюррей может получить встречный иск от бойца как минимум за клевету и попытку разрушить семью спортсмена. Также судебные иски вполне могут получить те СМИ, которые поспешили опубликовать сенсацию: у Макгрегора на стороне родился ребенок. Все эти сенсации оказались неправдой. Правда, официальных сообщений от юристов спортсмена пока тоже не поступало, и как боец поступит с клеветниками, пока не ясно.

Макгрегор уже 11 лет верен своей жене Ди Девлин. Пара успела обзавестись двумя совместными детьми.