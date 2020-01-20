Макгрегор после победы над Серроне отправился в ночной клуб

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор решил хорошенько повеселиться после боя с представителем США Дональдом «Ковбоем» Серроне. Вечеринка в ночном клубе получилась шумной. Видеозапись праздника опубликовал на своей странице в Twitter MMA Junkie.

На кадрах хорошо видно, как Магрегор танцует, а его окружают приятели и другие посетители заведения. Отметить свою победу над противником в UFC246 Магрегор решил в клубе Encore Beach Club, который расположен в Лас-Вегасе — в том же городе, где и проходил бой. Неизвестно, пил ли в этот вечер спортсмен алкоголь.

19 января состоялся матч, где в октагоне встретились ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продолжался всего 40 секунд. Для Макгрегора за его карьеру эта победа стала уже 22-й. Поражение он получил лишь четырежды. Самое сокрушительное — осенью 2018 года от российского бойца Хабиба Нурмагомедова.