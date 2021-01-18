Макгрегор ответил на обвинения в домогательствах без конкретики

Ирландский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор поговорил с журналистами об итогах 2020 года. В том числе об обвинениях в домогательствах в свой адрес.

Спортсмен дал интервью ESPN, которое опубликовано на YouTube-канале издания. На вопрос о скандальной истории с домогательствами 32-летний Макгрегор ответил без какой-либо конкретики.

«Со мной происходили ужасные вещи. Но то, что тебя не убивает, делает тебя только сильнее», — сказал он. Ирландец добавил, что «был на краю», но получил поддержку родных и собственной команды.

Сообщения о сексуальных домогательствах со стороны Макгрегора появлялись в СМИ периодически. В сентябре 2020 года, например, ирландского бойца арестовали за приставания к замужней женщине. Спортсмен в тот момент был пьян.

Уже 24 января Макгрегор, завоевавший чемпионский титул в двух весовых категориях, вернется к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его соперником станет Дастин Порье.

Несколько дней назад Конор Макгрегор заявил, что действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов боится с ним драться.