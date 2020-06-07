    07 июня 2020, 16:11

    Макгрегор объяснил, почему решил уйти из спорта

    Эля Данилюк

    Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор закончил карьеру. Сделал он это, потому что устал ждать новых поединков. Об этом он рассказал телеканалу ESPN.

    По словам Макгрегора, бои постоянно откладываются, и он просто устал ждать.

    «Эта игра больше не заводит меня — вот и все. Я постоянно ждал чего-то, но ничего не происходит. Я посмотрел на возможных соперников, но их сейчас просто нет», — заявил спортсмен.

    О своем решении уйти из большого спорта Макгрегор заявил накануне на своей странице в Twitter. Сделал он это далеко не в первый раз.

    В марте 2019 года спортсмен выложил практически такой же пост. Тогда он пожелал всем коллегам успехов и новых свершений, а себе — «правильной «Пина Колады».

    А в апреле 2016 года после проигрыша одному из соперников боец заявил, что заканчивает карьеру навсегда. Через два дня он забрал свои слова обратно.

    Конору Макгрегору — 31 год, он выступал под эгидой UFC в легкой весовой категории.