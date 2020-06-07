Макгрегор объяснил, почему решил уйти из спорта

По словам Макгрегора, бои постоянно откладываются, и он просто устал ждать.

«Эта игра больше не заводит меня — вот и все. Я постоянно ждал чего-то, но ничего не происходит. Я посмотрел на возможных соперников, но их сейчас просто нет», — заявил спортсмен.

О своем решении уйти из большого спорта Макгрегор заявил накануне на своей странице в Twitter. Сделал он это далеко не в первый раз.

В марте 2019 года спортсмен выложил практически такой же пост. Тогда он пожелал всем коллегам успехов и новых свершений, а себе — «правильной «Пина Колады».

А в апреле 2016 года после проигрыша одному из соперников боец заявил, что заканчивает карьеру навсегда. Через два дня он забрал свои слова обратно.

Конору Макгрегору — 31 год, он выступал под эгидой UFC в легкой весовой категории.