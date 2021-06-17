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    17 июня 2021, 17:47

    Макеева рассказала о своем новом муже

    Дарья Морозова

    Актриса Анастасия Макеева рассказала об отношениях со строителем Романом Мальковым, за которого она недавно вышла замуж. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.

    Макеева рассказала о своем новом муже

    Макеева отметила, что со дня их свадьбы прошло полтора месяца.

    «Думаю, что это наш маленький, но тем не менее, очень важный праздник», — считает она.

    Актриса добавила, что в их семье главную роль играют духовные ценности, а не материальные, и с Мальковым у нее есть «возможность чувствовать себя слабой женщиной».

    «Я могу сама себе заработать на еду, одежду, квартиру, путешествия. А вот быть слабой рядом с сильным мужчиной — это всегда для меня была большая роскошь. И он мне ее позволил», — рассказала Макеева.

    Также она поделилась, что очень ценит в супруге порядочность, стабильность и отношений к ней.

    «Ни один мужчина в моей жизни не относился ко мне столь внимательно, как это делает мой муж. Он очень романтичный. Может пойдя куда-то, вдруг с поля принести цветы или же утром — завтрак в постель», — рассказала Макеева.