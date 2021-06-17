Макеева рассказала о своем новом муже

Актриса Анастасия Макеева рассказала об отношениях со строителем Романом Мальковым, за которого она недавно вышла замуж. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.

Макеева отметила, что со дня их свадьбы прошло полтора месяца.

«Думаю, что это наш маленький, но тем не менее, очень важный праздник», — считает она.

Актриса добавила, что в их семье главную роль играют духовные ценности, а не материальные, и с Мальковым у нее есть «возможность чувствовать себя слабой женщиной».

«Я могу сама себе заработать на еду, одежду, квартиру, путешествия. А вот быть слабой рядом с сильным мужчиной — это всегда для меня была большая роскошь. И он мне ее позволил», — рассказала Макеева.

Также она поделилась, что очень ценит в супруге порядочность, стабильность и отношений к ней.

«Ни один мужчина в моей жизни не относился ко мне столь внимательно, как это делает мой муж. Он очень романтичный. Может пойдя куда-то, вдруг с поля принести цветы или же утром — завтрак в постель», — рассказала Макеева.