Макеева и Малькова подрались за кулисами шоу Малахова

Между бывшей и нынешней женами Романа Малькова произошел конфликт после съемок шоу Андрея Малахова. Об этом рассказало «Утро.ру».

По словам художницы Светланы Мальковой, Макеева начала снимать ее на телефон, сопровождая съемку оскорбительными комментариями.

«Мне ничего не оставалось как выкинуть ее телефон и толкнуть, как утверждает Макеева я ее ударила, в тот момент я уже не помню ударила я или нет ее, как она утверждает, все есть на видео, после этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове», — рассказала Малькова подписчикам в Instagram.

По мнению Мальковой, ее бывший муж и его нынешняя супруга специально задумали провокацию, чтобы скомпрометировать ее. Малькова написала на Макееву заявление в полицию.