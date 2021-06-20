Макеева и Мальков обвенчались

Актриса Анастасия Макеева обвенчалась с Романом Мальковым. Об этом сообщило ИА Nation News.

Ранее Макеева отметила, что со дня их свадьбы прошло полтора месяца.

«Думаю, что это наш маленький, но тем не менее очень важный праздник», — считает она.

Актриса добавила, что в их семье главную роль играют духовные ценности, а не материальные, и с Мальковым у нее есть «возможность чувствовать себя слабой женщиной».

Также между бывшей и нынешней женами Романа Малькова произошел конфликт после съемок шоу Андрея Малахова.

По словам художницы Светланы Мальковой, Макеева начала снимать ее на телефон, сопровождая съемку оскорбительными комментариями.

«Мне ничего не оставалось, как выкинуть ее телефон и толкнуть, как утверждает Макеева я ее ударила, в тот момент я уже не помню, ударила я или нет ее, как она утверждает, все есть на видео. После этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове», — рассказала Малькова подписчикам в Instagram.