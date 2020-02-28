28 февраля 2020, 20:23
Макаревич раскритиковал одержимость зрителей съемкой концертов на телефон
Музыкант Андрей Макаревич высказался против съемки концертов на смартфон. По его мнению, зритель не запомнит выступление, постоянно глядя в дисплей гаджета, сообщило ИА RNS.
«В последнее время на концертах новая фишка: все снимают действо на свои телефоны. <…> Если спросить человека, для чего все-таки он это делает на концерте, он однозначно скажет, что на память. А что ты можешь вспомнить, если ты весь концерт смотрел не на сцену, а в свою звонилку?» — написал Макаревич на своей странице в Facebook.
Он отметил, что со сцены «очень смешно» выглядит такая зрительская съемка: «Вместо глаз — тысяча телефончиков».